Проект сделки с ЕС еще рано списывать со счетов – министр юстиции Британии

Сделка, достигнутая премьер-министром, по-прежнему остается одним из способов выйти из сложившегося положения

Фото: Pixabay

Проект сделки с ЕС еще рано списывать со счетов – министр юстиции Британии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/423/26a/5c942326a2169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/423/26a/5c942326a2169.jpg 2019-03-31T16:00:00+03:00 Евросоюз Сделка, достигнутая премьер-министром, по-прежнему остается одним из способов выйти из сложившегося положения

Проект соглашения об условиях Brexit, которое британское правительство согласовало с Брюсселем, остается лучшим вариантом для страны, несмотря на то, что Палата общин уже трижды отказалась утверждать данный документ. Об этом в интервью воскресной телепрограмме BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил Министр юстиции Соединенного Королевства Дэвид Гок.

"Сделка, достигнутая премьер-министром, по-прежнему остается одним из способов выйти из сложившегося положения. С моей точки зрения, это лучший из вариантов, позволяющих достичь поставленных целей (покинуть ЕС в соответствии с результатами референдума, при этом обеспечив сохранение рабочих мест, территориальной целостности Великобритании и безопасности страны)", – отметил Гок, подчеркнувший, что проект сделки с ЕС еще рано списывать со счетов, однако решение о проведении четвертого по счету голосования по этому документу пока не принято.

По его словам, если парламент не устраивает сделка с ЕС, которую предлагает кабинет премьер-министра Терезы Мэй, то законодателям необходимо определиться с тем, какой вариант выхода из тупика будет для них приемлем. В ходе серии голосований, проведенных в среду по инициативе самих парламентариев, народные избранники отвергли восемь возможных альтернатив сделке Мэй. Голосования по альтернативам Brexit будут снова проведены в понедельник, и, как заявил Гоук, правительство "очень внимательно изучит решение парламента", хотя формально оно и не будет обязывающим для кабмина.

Как отметил Гок, вполне возможна ситуация, когда депутаты проголосуют за сохранения членства Великобритании в Таможенном союзе ЕС, что противоречит политическому манифесту правящей Консервативной партии. По его словам, правительству придется рассмотреть и такой вариант действий, признавая, что его собственный план был трижды отклонен Палатой общин.

При этом на прошлой неделе министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил BBC, что Палата общин, проголосовав за вариант, противоречащий манифесту правящей партии, рискует спровоцировать досрочные выборы в парламент. Гок в свою очередь усомнился в том, что внеочередные выборы помогут найти выход из положения.

"Если парламент с большим перевесом проголосует против того, чтобы покинуть Европейский союз без сделки, но поддержит более мягкий вариант Brexit, то не думаю, что для правительства будет приемлемым проигнорировать позицию парламента и настоять на Brexit без сделки", – отметил Гок, добавив, что выход страны из Евросоюза без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем, на котором сейчас настаивают многие консерваторы, обернется крайне неприятными последствиями для всей страны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

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