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Проститутки Гамбурга провели демонстрацию: чего требуют работники секс-индустрии

12 июля, 21:27

Елена Вус Елена Вус

По мнению ассоциации секс-работников, бордели могут легко внедрить мероприятия по пандемической безопасности

В Германии, где проституция – легальный бизнес уже почти два десятилетия, проститутки провели демонстрацию, требуя открытия борделей, закрытых из-за пандемии коронавируса. Секс-работники немецкого Гамбурга считают, что бордели не более опасны, чем магазины, рестораны и бары, чья деятельность вновь разрешена.

Видео: Reuters
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Об этом сообщает Reuters.

Организаторы протеста говорят, что длительное закрытие лицензированных помещений вынуждает некоторых идти на улицу, что является незаконным и гораздо опасным и негигиеничным способом работы.

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По мнению ассоциации, бордели могут легко внедрить мероприятия по пандемической безопасности, принятые другими отраслями, включая маски для лица, вентиляцию помещений и запись контактных данных посетителей.

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В сообщении ассоциации говорится, что проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом, такими как массаж, косметика или даже танцы либо контактные виды спорта.

А тем временем в квартале красных фонарей в Амстердаме, который ранее закрыли из-за пандемии коронавируса, уже с 1 июля бордели снова открыли двери для клиентов. Секс-работники страны могут снова работать без ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия проститутки демонстрации Гамбург коронавирус секс-индустрия COVID-19

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