"Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам о Brexit
Место и дата выступления еще не установлены
Французский президент Эммануэль Макрон выступит с масштабной речью перед европейцами, в которой опишет Brexit как сигнал проснуться, и намерен призвать Европу быть более энергичной на фоне конкурирующих мировых держав.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников президента Франции.
"Помощники французского президента утверждают, что эта речь станет важнейшей со времени выступления Макрона в Сорбоннском университете в Париже в сентябре 2017 года, когда он призвал к фундаментальной реформе Европейского Союза. Его слова станут предупредительным выстрелом для континента", – говорится в сообщении.
В частности, в заявлении Макрона должен быть призыв "проснуться, чтобы не попасть в ловушку наивной обороны в статусе-кво и избежать новых Brexit".
Также он попытается убедить европейских коллег начать думать о ЕС как о более жестком геополитическом игроке в безжалостном мире.
Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.
Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам о Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переговоры по Brexit находятся на решающей стадии – глава МИД Великобритании
Британское правительство понимает, как именно оно сможет получить большинство голосов при голосовании по Brexit в парламенте
Никто до сих пор не знает, как Великобритания покинет ЕС – президент Румынии
Важно не только соглашение о Brexit, но и договоренности о будущих отношениях между блоком и бывшим ее членом
Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией – Порошенко сделал заявление
Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины
Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit
По словам Линдсом, правительство готово к выходу страны из ЕС, если план Мэй не поддержат