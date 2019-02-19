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"Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам о Brexit

Сегодня, 01:26

Место и дата выступления еще не установлены

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
"Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg Евросоюз Место и дата выступления еще не установлены

Французский президент Эммануэль Макрон выступит с масштабной речью перед европейцами, в которой опишет Brexit как сигнал проснуться, и намерен призвать Европу быть более энергичной на фоне конкурирующих мировых держав.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников президента Франции.

"Помощники французского президента утверждают, что эта речь станет важнейшей со времени выступления Макрона в Сорбоннском университете в Париже в сентябре 2017 года, когда он призвал к фундаментальной реформе Европейского Союза. Его слова станут предупредительным выстрелом для континента", – говорится в сообщении.

В частности, в заявлении Макрона должен быть призыв "проснуться, чтобы не попасть в ловушку наивной обороны в статусе-кво и избежать новых Brexit".

Также он попытается убедить европейских коллег начать думать о ЕС как о более жестком геополитическом игроке в безжалостном мире.

Место и дата выступления еще не установлены.

Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.

Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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Тег Великобритания, ЕС, Европа, обращение , Brexit, Макрон

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