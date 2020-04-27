Ограничения в Италии будут действовать, пока не изобретут вакцину от коронавируса

Частично смягчение карантинных мер в стране начнется с 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обнародовал план постепенного смягчения введенных из-за COVID-19 карантинных ограничений, но отметил, что часть запретов останется в силе до момента изобретения вакцины от нового коронавируса, передает "Радио Свобода".

"Мы будем жить с вирусом, и нам придется принимать все возможные меры предосторожности", – сказал Конте, представляя дорожную карту восстановления активной жизни в стране.

С 4 мая в Италии будет снова разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии с участием не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции.

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С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня – ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре.

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Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране подтверждено 197 675 случаев заболевания COVID-19. Умерли 26 644 человек.

Жесткий карантин в Италии был введен с 10 марта.

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Напомним, лидеры стран Евросоюза хотят создать фонд в триллион евро ради спасения экономики.

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