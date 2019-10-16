Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Протесты пожарных в Париже закончились драками и арестами: появилось видео

16 октября, 08:24

Спасатели вышли на митинг, требуя повышения зарплат

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Реклама

В Париже во время митинга пожарных, которые требуют повышения зарплат, задержали шесть активистов. Об этом сообщает BFMTV.

Пожарные собрались на Площади нации. По данным полиции, в митинге участвовали около 7400 человек. Первые столкновения начались, когда полицейские попыталась разогнать митинг. Копы использовали против активистов десятки канистр со слезоточивым газом. В ответ со стороны протестующих в правоохранителей полетели дымовые шашки.

Во время этих столкновений были ранены трое сотрудников полиции. Шесть активистов арестовали за насилие и метание снарядов.

Напомним, во вторник, 15 октября тысячи пожарных вышли на Площадь Нации на акцию протеста и потребовали повышение зарплаты, гарантию сохранения пенсий и уважительное отношение к их труду.

Кроме того, каждую субботу во Франции продолжаются акции "желтых жилетов", которые начались во стране 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тысячи участников. С тех пор мобилизация снижалась.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Франция Париж полиция пожарные столкновения протестующие задержания

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервамиFun
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина

Новости партнеров

Loading...