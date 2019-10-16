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В Париже тысячи пожарных вышли на акцию протеста, полиция применила слезоточивый газ

16 октября, 01:08

Некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки

В Париже полиция при помощи слезоточивого газа и водометов начала разгон демонстрантов, которые собрались на акцию протеста пожарных на Площади Нации.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Полицейские перекрыли в час пик движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что спровоцировало пробки.

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По информации телеканала, некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки.

Первые столкновения полиции с демонстрантами начались около 18:00 по местному времени.

Напомним, что во вторник, 15 октября тысячи пожарных вышли на Площадь Нации на акцию протеста и потребовали повышение зарплаты, гарантию сохранения пенсий и уважительное отношение к их труду.

Напомним, что каждую субботу во Франции продолжаются акции "желтых жилетов", которые начались во стране 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тысячи участников. С тех пор мобилизация снижалась.

Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

В свою очередь президент страны Эммануэль Макрон озвучил причину протестов "желтых жилетов". По его мнению, социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам "желтых жилетов".

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Париж протест полиция пожарные слезоточивый газ

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