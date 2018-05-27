Протесты против Макрона во Франции: полиция задержала 43 человек

Сегодня, 02:35

В столкновениях с протестующими пострадали семь сотрудников полиции

Фото: AFP
Фото: AFP

В Париже на протестах против политики президента Эммануэля Макрона полиция задержала 43 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.

Отмечается, что 32 протестующие были арестованы. Некоторые из них пытались пронести на акцию оружие, некоторых подозревают в участии в группировке с целью совершения насилия.

В столкновениях с протестующими пострадали семь сотрудников полиции.

Напомним, во Франции продолжаются забастовки госслужащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест к 2022 году. 

Отметим, профсоюзы уже неоднократно организовывали протесты против реформ Макрона

Также мы писали, что во французском городе Руан студенты и медицинские работники вышли на протест против реформ президента Эммануэля Макрона.

Протесты проходят через два дня после масштабной забастовки работников железной дороги. Их не устраивают планы правительства лишить их ряда льгот и упразднить особый статус работников железной дороги. Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта – CGT, CFDT и Unsa.

Напомним, во Франции остановились самолеты и поезда, а вскоре там угрожают еще и выключить свет. В стране началась одна из самых масштабных забастовок профсоюзов.
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