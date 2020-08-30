Протесты в Берлине: штурм Рейхстага и сотни задержанных

В Берлине (ФРГ) 29 августа в ходе акции протеста против политики правительства Германии по борьбе с коронавирусом часть протестующих прорвали оцепление перед зданием Рейхстага и забрались на его лестницу. Об этом сообщила берлинская полиция, передает DW.

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В то же время полицейским удалось оттеснить демонстрантов от здания и им не удалось туда попасть.

Сообщается, что протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки, а правоохранители применили в ответ слезоточивый газ.

Как отмечает издание, на демонстрации, которая проходила до этого перед Рейхстагом были видны флаги радикального движения "рейхсбюргеры", которые не признают существование ФРГ как государственного образования.

После прорыва оцепления полиция разогнала демонстрантов, оттеснив их с площади перед зданием, в котором заседает Бундестаг (парламент Германии).

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Также сообщается о столкновениях протестующих с полицией перед зданием посольства России в Берлине. По данным столичной полиции, около 3000 так называемых "рейхсбюргеров" и правых экстремистов забрасывали полицейских камнями и бутылками, в результате были задержаны 200 человек.

Всего за день протестов в Берлине было задержано около 300 человек, а в уличных акциях, по подсчетам берлинских властей, приняли участие примерно 38 тысяч демонстрантов.

Напомним, мы сообщали, что в столице Германии, Берлине, 29 августа тысячи людей вновь вышли на акцию против карантинных ограничений, которые вводятся в стране из-за распространения коронавируса, они требуют отменить ограничения, так как, по их мнению, карантин ограничивает свободу. По данным немецких СМИ, часть протестующих уверена, что коронавирус – это заговор, цель которого подчинить людей по всему миру.

В Берлине 1 августа Берлина рядом с Брандербургскими воротами уже проходила похожая акция протеста, на которой протестующие призывали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора – пандемия коронавируса".

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