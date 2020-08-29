Українська
$ 27,46
32,43
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Водометы и стычки с полицией: в Берлине разгоняют "коронавирусную" демонстрацию (видео)

29 августа, 15:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правоохранители безуспешно призывали манифестантов надеть маски и соблюдать дистанцию

В столице Германии, Берлине, тысячи людей вновь вышли на акцию против карантинных ограничений, которые вводятся в стране из-за распространения коронавируса. Демонстранты требуют отменить ограничения, так как, по их мнению, карантин ограничивает свободу. По данным немецких СМИ, часть протестующих уверена, что коронавирус – это заговор, цель которого подчинить людей по всему миру.

Реклама

Количество демонстрантов превысило 18 тысяч. Сначала они прошли маршем через центр Берлина, а позже обосновались рядом с Брандербургскими воротами, где 1 августа уже состоялась похожая акция протеста. Как сообщает Die Welt, на мероприятии присутствует около 3 тысяч правоохранителей. По их словам, протестующие не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Это привело к стычкам манифестантов с полицией – правоохранители приняли решение разогнать демонстрацию из-за массового нарушения правил. Сначала полиция просила демонстрантов надеть маски. Однако это условие не было выполнено. В итоге правоохранители пригнали к Брандербургским воротам водометы, начались задержания.

Видео: ATN_NEWS

Читайте также: Могло быть еще хуже: экономика Германии побила рекорд падения с 1970 года

В тренде
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въезд

Реклама

Напомним, в начале августа на демонстрации противников ограничений, введенных из-за коронавируса, в Берлине пострадали 45 полицейских, было задержано в общей сложности 133 человека.

При этом в Германии растет количество случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 1474 человек. Всего за время пандемии заболели 240 986 человек, умерли 9 289.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия карантин берлин демонстрации полиция акция протеста водометы коронавирус демонстранты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянии
Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянииРоссия
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина
"Они зажрались": Лукашенко угрожает "поставить на место" ЕвропуЭкономика
Расследование отравления Навального: у Путина сделали заявление
Расследование отравления Навального: у Путина сделали заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять