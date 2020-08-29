Водометы и стычки с полицией: в Берлине разгоняют "коронавирусную" демонстрацию (видео)

В столице Германии, Берлине, тысячи людей вновь вышли на акцию против карантинных ограничений, которые вводятся в стране из-за распространения коронавируса. Демонстранты требуют отменить ограничения, так как, по их мнению, карантин ограничивает свободу. По данным немецких СМИ, часть протестующих уверена, что коронавирус – это заговор, цель которого подчинить людей по всему миру.

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Количество демонстрантов превысило 18 тысяч. Сначала они прошли маршем через центр Берлина, а позже обосновались рядом с Брандербургскими воротами, где 1 августа уже состоялась похожая акция протеста. Как сообщает Die Welt, на мероприятии присутствует около 3 тысяч правоохранителей. По их словам, протестующие не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Это привело к стычкам манифестантов с полицией – правоохранители приняли решение разогнать демонстрацию из-за массового нарушения правил. Сначала полиция просила демонстрантов надеть маски. Однако это условие не было выполнено. В итоге правоохранители пригнали к Брандербургским воротам водометы, начались задержания.

Видео: ATN_NEWS

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Напомним, в начале августа на демонстрации противников ограничений, введенных из-за коронавируса, в Берлине пострадали 45 полицейских, было задержано в общей сложности 133 человека.

При этом в Германии растет количество случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 1474 человек. Всего за время пандемии заболели 240 986 человек, умерли 9 289.

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