Протесты в Румынии: количество пострадавших возросло

Более 450 человек пострадали при разгоне акции протеста в Бухаресте

Во время антиправительственного протеста в столице Румынии пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире, представитель Румынской жандармерии Мариус Милитару.

70 человек из 452, в том числе 11 жандармов, были госпитализированы.

"Среди них и наша зверски избитая коллега, у которой подозрения на перелом шейного отдела позвоночника", – сказал Милитару. Он добавил, что в ходе беспорядков задержаны 33 человека, возбуждены восемь уголовных дел и наложены 23 штрафа на сумму 17 тыс. леев (3,7 тыс. евро). У избитой женщины-жандарма похищен пистолет.

"Жандармы предпринимали исключительно оборонительные действия, когда были атакованы, – сказал он. – Вмешательство было абсолютно оправданным".

Милитару призвал граждан, которые хотят выразить протест мирным способом, отмежевываться от лиц, которые прибегают к насилию, потому что хулиганы "используют мирных протестующих в качестве щита".

Напомним, президент Румынии Йоханнис осудил непропорциональный характер действий сил правопорядка. Президент Румынии также требует у главы МВД срочных объяснений по поводу событий на площади Победы.