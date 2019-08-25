Протесты во Франции: полиция задержала 68 митингующих, фото

Митингующих задержали на акции в Байонне, что рядом с Биаррица, где проходит саммит G7

Во Франции правоохранители задержали 68 человек на митинге против саммита "Большой семерки". Об этом сообщает Le Monde.

Как рассказали в издании, очередная акция "желтых жилетов" и баскских сепаратистов прошла 24 августа в городе Байонне, всего в нескольких километрах от Биаррица, где начал работу саммит "Большой семерки".

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Участники шли по улицам города и выкрикивали лозунги против глобализма и капитализма, передает Reuters. Столкновения протестующих с правоохранителями начались вечером.

Французская полиция использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

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68 протестующих были арестованы, из них 38 были помещены под стражу, в частности за "участие в группе, намеревающейся совершить насилие, а также за ношение предметов, которые могут использоваться в качестве оружия, сокрытие лица и метание снарядов".

Напомним, лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц. Последним из лидеров стран G7 на саммит прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Для Конте, подавшего в отставку из-за политического кризиса в Италии, это, вероятно, будет последнее участие в саммите "группы семи".

Также мы писали, что Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите. Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании.

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