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Противники Европы хотят использовать пандемию в своих целях — Меркель

9 июля, 01:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

В одиночку никто не справится с этим кризисом, заявила канцлер

Противники единой Европы только ждут своего часа, чтобы использовать пандемию COVID-19 в своих целях. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте с повесткой председательства ФРГ в ЕС (с 1 июля по 31 декабря), сообщает ТАСС.

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"Мы не должны быть наивными. Во многих странах-членах противники Европы ждут того, чтобы использовать кризис в своих целях", - считает она.

"Мы должны показать, что возвращение к национализму означает не больше, но меньше контроля", – сказала Меркель.

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Она высказала мнение, что в интернете распространяется дезинформация и "отрицающий факты популизм".

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Меркель подчеркнула, что ЕС может выйти более сильным из кризиса, если он "будет готов посмотреть на мир глазами других".

"В одиночку никто не справится с этим кризисом. Мы все уязвимы", – полагает она.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Европа должна серьезно задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться, как раньше, исполнять роль мирового лидера.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия ЕС Европа Ангела Меркель коронавирус

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