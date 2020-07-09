Противники Европы хотят использовать пандемию в своих целях — Меркель

Противники единой Европы только ждут своего часа, чтобы использовать пандемию COVID-19 в своих целях. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте с повесткой председательства ФРГ в ЕС (с 1 июля по 31 декабря), сообщает ТАСС.
"Мы не должны быть наивными. Во многих странах-членах противники Европы ждут того, чтобы использовать кризис в своих целях", - считает она.
"Мы должны показать, что возвращение к национализму означает не больше, но меньше контроля", – сказала Меркель.
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Она высказала мнение, что в интернете распространяется дезинформация и "отрицающий факты популизм".
Меркель подчеркнула, что ЕС может выйти более сильным из кризиса, если он "будет готов посмотреть на мир глазами других".
"В одиночку никто не справится с этим кризисом. Мы все уязвимы", – полагает она.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Европа должна серьезно задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться, как раньше, исполнять роль мирового лидера.
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