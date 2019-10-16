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Противостояние в Барселоне продолжается: в стычках с полицией пострадали уже 115 человек

16 октября, 17:01

Один из протестующих потерял глаз

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Уличные бои с полицией и новые раненые – в Барселоне уже вторая ночь прошла в противостоянии митингующих с правоохранителями.

Демонстранты, возмущенные тюремными приговорами бывшим чиновникам, разблокировали работу аэропорта, однако с улиц не ушли.

В стычках с полицией уже пострадали 115 человек, один из протестующих потерял глаз. Люди требуют освободить политиков, которые 2 года назад самовольно провели референдум о независимости Каталонии. Его Мадрид признал незаконным.

"Мы здесь, чтобы сказать наши лидеры невиновны. Они мирные люди, которые хотели, чтобы все были свободны. Мы чувствуем себя возмущенными и униженными правительством Испании", – говорят протестующие.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид назвал этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость".

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Мадрид Барселона Каталония демонстранты уличные бои

Источник: Сегодня

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