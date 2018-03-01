Пучдемон отказался снова возглавить правительство Каталонии

Вчера, 23:24

Экс-глава Каталонии призвал поддержать соратника Жорди Санчеса

фото AFP
фото AFP

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается участвовать в выборах президента Женералитата Каталонии, и выдвинул на этот пост задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост регионального президента", – цитирует BBC заявление Пучдемона.

По его словам, он отказывается от участия, чтобы разблокировать патовую ситуацию, которая сложилась после проведения референдума о независимости Каталонии.

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Между тем, в парламенте Каталонии проголосовали за резолюцию, где осуждают "незаконное отстранение" Карлеса Пучдемона с должности главы правительства автономии. Но повторно подтверждать провозглашение независимости 27 октября не стали.

Ранее Конституционный суд заявил, что остановит утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не появится в региональном парламенте на заседании в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен испросить разрешения у Верховного суда Испании, чтобы прибыть в парламент.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.
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