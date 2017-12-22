Пучдемон выдвинул ультиматум Мадриду

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после успеха сторонников независимости на региональных выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции о прямом правлении центра.

"Пришло время не только (премьер-министру Испании Мариано) Рахою, но и многим другим людям принять это к сведению. Итак, с завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад", – заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе.

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Он также подчеркнул необходимость возвращения "легитимного правительства" Каталонии.

Напомним, 21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы регионального парламента.

По итогам подсчета 90% голосов, большинство в региональном парламенте займут поддерживающие независимость Каталонии партии.

Как известно, Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.

Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался от пенсии как экс-лидер региона, так как по-прежнему считает себя главой Женералитета.