Путин предложил "крышу" Макрону вместо США, тот отказался: видео

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением обеспечить безопасность Европы вместо США. Об этом говорится в видео, размещенное в Facebook телеканалом "Дождь".

"Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от США в сфере безопасности. По этому поводу не нужно переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не было никаких новых угроз", – сказал Путин.

"Что касается вопроса безопасности, то хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, ведь у Франции есть армия, которая самостоятельно может защищать страну. Но у меня есть определенные обязательства относительно других европейских союзников, и я думаю, что такая архитектура европейской безопасности – это наша ответственность", – сказал Макрон.

Напомним, после обращения к Владимиру Путину на "ты" от президента Украины Петра Порошенко, в таком же духе выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он в не совсем учтивой форме обратился к российскому лидеру и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе вспомнил об Украине.

Французский президент прилетел на переговоры к российскому коллеге и встретился с ним в Санкт-Петербурге.

После встречи с Путиным Макрон заявил о необходимости работы "нормандского формата", а российский лидер в свою очередь заверил, что РФ готова поддерживать встречи "нормандской четверки".