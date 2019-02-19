Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

Владимир Путин. Фото: AFP

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом Александр Куриленко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae9/35b/5c6ae935b5265.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae9/35b/5c6ae935b5265.jpg 2019-02-19T07:24:00+02:00 Евросоюз По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

О том, как настроения элит в Германии способствуют строительству газопровода "Северный поток-2", как повлияет выход Британии из Евросоюза на политику Берлина в отношении Украины и России, каким образом Кремль монополизировал в своих интересах память о Второй мировой войне в Германии, в интервью сайту "Сегодня" рассказал известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

Борис Райтшустер. Фото: facebook.com/reitschuster

- Почему Германия проигнорировала протест против "Северного потока-2" стран-членов Евросоюза, не говоря уже об Украине?

- Тут можно кандидатскую работу писать. Во-первых, глубинная причина, на мой взгляд, это русофилия и антиамериканизм в немецком обществе. В немецком обществе почему-то очень глубоко сидит стереотип еще времен Бисмарка, что Германии хорошо, когда она возле России. Многие Россию и Путина не разделяют. Поэтому такая сильная симпатия к России. Во-вторых, элите Германии присущ крайне критический взгляд на США. Это выражается в СМИ, где Трампа критикуют куда жестче и сильнее, чем Путина. В-третьих, на этом основном фоне прекрасно работает путинская пропаганда и путинские лоббисты, они это прекрасно улавливают и развивают. Им прекрасно удалось распространить нарратив, что иметь газопроводы из России очень выгодно, а злые американцы хотят нам продавать свой дорогой сжиженный газ. Но мы не поддадимся американским империалистам. Я думаю, это главные причины.

Есть другие факторы – корпорации, которые на этом потоке зарабатывают. Есть еще такая парадоксальная вещь, многие люди представляют, что Германия и Россия – это соседи, многие имеют весьма относительное понятие об Украине и Беларуси. В их сознании это что-то такое маленькое, что недавно появилось на политической карте Европы. И вечно с Украиной какие-то проблемы, а вот с Россией все понятно. Да, Путин не демократ, там есть проблемы, но Трамп ведь тоже плохой! Вот такой приблизительно способ мышления.

- Почему такой антиамериканизм, если США – это признанная демократия, которая весьма удачно сдерживает Трампа?

- Антиамериканизм – это не миф, это можно посмотреть на опросах, где 34% считают Путина надежным партнером, а только 10% Трампа. Есть эти опросы. 50% процентов считают, что одна из причин ухудшении безопасности – расширение НАТО. Тут нужно обращаться к психиатру, а не к журналисту. Я могу предположить, что здесь что-то похожее на то, как подросток протестует против отца. Американцы после войны во многом являются отцами демократии в ФРГ. Они, в отличие от СССР с ГДР, поставили Западную Германию на ноги, помогали деньгами и дали свободу. Они не вытаскивали из Германии инфраструктуру, как это делал СССР. Берлинскую стену построили потому, что из советской части Германии люди бежали в американскую, а не наоборот. Такое ощущение, что это все многими забыто.

На мой взгляд, это из-за того, что такой настрой у элиты и СМИ. Почему так? Есть сильный специфический левый дискурс и тенденции. Левые Америку воспринимают как империалиста, как войну во Вьетнаме, как эксплуатацию, а Россия по старой инерции – это социализм. А то, что в России такой жестокий вид капитализма, что американский на этом фоне просто отдыхает, этого понимания нет. Еще любовь к Путину построена на том, что и он против Америки. Это относится и к симпатиям к исламистким движениям, они же антиамерикански настроены. Это элиты, общество более разнообразно. Кстати, в элитах есть и сильный антиизраилизм, который, на мой взгляд, является замаскированным антисемитизмом, но это наследство от левых и их критики США. В Германии антиамериканизм и антиизраилизм идут вместе с пропутинизмом и происламизмом.

- Но почему не видят войну Москвы в Афганистане, войну в Чечне и против Грузии, чтобы не говорить только об Украине или Сирии?

- В левом дискурсе Россия жертва, жертва плохого американского империализма, Москва только сопротивляется и реагирует. И Путина надо просто понимать. По Украине есть разные версии. Жесткие пропагандисты говорят, что это экстренная защита Кремля, так как Украина чуть ли не превратилась в колонию США. Мягкие пропагандисты и полезные идиоты говорят, что да, Путин не прав, но и американцы его провоцировали. Как же украинцы так могли, пойти на американские уловки? Меня такие подходы раздражают, так как Украину лишают субъектности, другие за нее что-то решают. Между прочим, эти идеи продвигаются в стране, которая когда-то оккупировала всю территорию Украины, которая несет ответственность за зверства на территории оккупированной Украины и Беларуси. Но это все многими забыто, потому что России удалось даже монополизировать память о Второй мировой войне. У немцев в основном чувство вины перед Россией, мало людей понимают, что нужно иметь еще и чувство ответственности перед Украиной и Беларусью.

- То есть эта вина переносится на России, а не на Украину и Беларусь, которые были полностью оккупированными?

- Да. Более того, есть миф, что украинцы – это фашисты. Не все ему верят, но даже те, кто не верит, они видят националистические настроения в Украине, иногда не понимая, о чем идет речь. Показательным является тут история о том, как раскрутили приветствие "Слава Украине", которое подавали (российские пропагандисты – Ред.) как фашистское приветствие. Путинская пропаганда виртуозно ловит эти слабые места. Для немцев если что-то напоминает национал-социализм – это табу. Это хорошо, но в Москве этим прекрасно злоупотребляют.

- Теперь об Ангеле Меркель. Весьма вероятно, что это последний ее срок на позиции канцлера Германии. Как правило, на политиков, которые не думают о переизбрании, сложнее давить корпорациям и бизнесу. Почему, на ваш взгляд, она лоббирует "Северный поток-2"?

- До недавних времен я думал, что она как-то противостоит Путину. Она много об этом говорила. Но сейчас у меня сомнения. Давайте посмотрим не на слова, а на факты. Например, кто остановил Украину на пути в НАТО в 2008 году? Ангела Меркель. Кто сыграл решающую роль в том, что Украине на дали оружие после нападения России? Ангела Меркель. Еще пример – Минские соглашения. Можно считать, что там Ангела Меркель ограничила агрессию Россию, а можно считать, что она там закрепила российские позиции. Россия прекрасно живет с "Минском-2", им комфортно. Дальше – санкции. С одной стороны, она их продвигала. С другой стороны, санкции не критичны для Путина, они не опасны для РФ. Сейчас "Северный поток-2". И это не все. Я могу рассказать и другие истории. Скажем, когда были протесты против посещения Путина, государственные немецкие СМИ это умалчивали. Когда была встреча с Путиным, вопросы ему задавать было нельзя. Меркель с ним говорила без переводчика. Германия выдала одного из главных обвиняемых в деле торговли наркотиками российским посольством в Аргентине, где была связь с Николаем Патрушевым. Этот человек сказал, что все расскажет, как государство вовлечено в торговлю наркотиками, чтобы его только не выдавали в Россию. И вдруг он был выдан в РФ.

Если на все это смотреть, Путин может быть доволен позицией Меркель. Даже если мы вспомним ее визит в Сочи, где она сказала, что озабочена свободой прессы в России. Это уже похвала для Путина! Какая свобода прессы, какая озабоченность? Там уничтожена свобода СМИ. Не знаю, может она боится конфликта с социал-демократами, которые при постоянном конфликте с РФ начинают рассказывать, что консерваторы хотят войны с Россией, а мы за мир. Я не знаю, почему она себя так ведет. И вот интересно, Путин не вмешивался в политическую борьбу в Германии. Не могу утверждать, но могу сделать предположение, между Меркель и Путиным нет симпатий, но как минимум есть договоренность о ненападении, политическая оттепель.

- История с выходом Британии из Евросоюза повлияет как-то на поведение Германии и всего Евросоюза, будет ли Берлин более податлив Москве?

- Для Украины это большая беда. Англия - страна, которая больше всех, кроме восточных европейцев, осознает опасность кремлевского режима. Они, увы, на горьком опыте этому научились. Это страна, которая, в отличие от немецкого инфантильного пацифизма, готова сопротивляться. Сейчас они уходят из ЕС. Таим образом смещается баланс в сторону более нежного обращения с Путиным. Для Украины это плохо.

- Как работает пропаганда России в Германии?

- Я написал целую книгу об этом. Это те же способы, которые использовал КГБ и Штази (Министерство государственной безопасности ГДР, тайная полиция – Ред.). Однако сейчас они более современны: если раньше были письма в редакции газет, то сейчас это тролли, влиятельные люди, как Герхард Шредер, который действует здесь как пресс-секретарь Путина, это группы лоббистов, которых ходят на каждое ток-шоу, где говорят об Украине и конфликте с Россией. Это бывшие министры. Целый хор.

Им нужно отдать должное. Они создали такой контекст, где меня, например, считают радикалом. В Германии можно сказать, что Путин авторитарный лидер и что в России нарушаются права человека. Но когда я говорю, что там мафиозный режим, что они разжигают язык ненависти и войны, что они разжигают войну – это не хотят слышать и воспринимать. Раньше часто из таких ток-шоу звонили и спрашивали, что я стал бы говорить в эфире. Как только говорю о мафиозный и чекистской составляющей, о разжигании ненависти и войны, часто тут же вопрос – а вы вот такие вещи стали бы высказать в эфире? Ага, до свиданья! Это успех путинской пропаганды, они смешали ракурсы, им удалось навязать людям восприятие проблемной страны, но в которой "не так все плохо", а тем более, что они тоже "жертвы американцев".

Интересно, что много немцев верит в то, что России было обещано, что не будет никакого расширения НАТО. Верят в то, что "пьяный украинец" Хрущев подарил Крым Украине по пьянке. А то, что Хрущев не украинец, что он в то время не единолично управлял СССР, что там были конкретные экономические причины передачи – этого нет. С точки зрения пропаганды – это колоссальный успех. Великое мастерство. Но с точки зрения Германии и наших интересов – это провал. Люди, которые с этим борются – это как Дон Кихот, потому что нет политической воли элиты с этим бороться. Да, у нас демократия, не всевластие Путина, но если бы было принято решения с этим кремлевским влиянием бороться - была бы другая картина мира. Но курс на то, чтобы не раздражать Россию, вести себя тихо.

За Украину обидно, тем более, что многие в Украине верят, что Меркель друг. Но если посмотреть на действия, где же эта дружба? Сейчас еще "Северный-поток-2". Это нож в спину экономике Украины. А Скабеева на центральном телеканале России говорит: мы достроим "Северный поток-2" и грохнем Украину! Немецкие СМИ об этом молчат. Почему это не тема? Это позор. Хоть и потом Скабеева уверяла, что это было ироничное цитирование слов Климкина. Но как это дошло до большинства зрителей? Разве такие "шутки" допустимы? Разе это не страшнейшая игра с огнем? 80 лет назад был пакт Риббентропа-Молотова, мы, немцы, должны быть очень чувствительны и деликатны. В этом плане мне стыдно за свою страну.

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АВТОР: Александр Куриленко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.