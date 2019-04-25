Рабочие во время реставрации собора Парижской Богоматери нарушали запрет на курение – СМИ

Но нарушавшие правила безопасности сотрудники работали не рядом со шпилем, возле которого начался пожар

Фото: AFP

Рабочие во время реставрационных работ в соборе Парижской Богоматери нарушали технику безопасности. Об этом пишет газета Le Parisien.

По словам представителя компании Le Bras Freres, которая занималась монтажом строительных лесов у собора Нотр-Дам, некоторые сотрудники курили на месте работы, хотя это было запрещено инструкцией.

"Естественно были те, кто время от времени не соблюдал этот запрет. Мы сожалеем в связи с этим", – сказал представитель этой компании Марк Эскенази.

Однако он исключил любую связь между этими действиями рабочих и причиной пожара в соборе Парижской Богоматери. "В любом случае такая связь исключена", – отметил Эскенази. Он пояснил, что нарушавшие правила безопасности сотрудники работали не рядом со шпилем, вблизи основания которого, как считает следствие, начался пожар.

Ранее ряд французских СМИ сообщил, что следователи обнаружили на строительных лесах окурки. Они также выяснили во время допроса, что рабочие курили во время выполнения своей работы.

Между тем, по данным телеканала France 24, в настоящее время расследование сосредоточено на нескольких моментах, связанных с техникой безопасности. В частности, речь идет об обнаруженных окурках, небезопасной электрической проводке, а также на том, что пожарные приехали на место происшествия не сразу после того, как сработала сигнализация. Вопросы у следователей также вызывают строительные лифты, возведенные для рабочих, чтобы они могли подниматься и спускаться по строительным лесам.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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