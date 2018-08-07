Работу аэропорта Франкфурта восстановили после эвакуации

Речь идет о по меньшей мере одном члене французской семьи из четырех человек

Терминал 1 аэропорта Франкфурта может возобновить работу после многочасового сбоя из-за эвакуации в связи с несанкционированным проникновением людей в зону безопасности. Об этом сообщает Die Welt.

"Пораженные зоны снова свободны и их работа восстановлена", – сообщили в полиции Франкфурта.

Кроме того, полиция нашла человека, который смог проникнуть в зону безопасности аэропорта без прохождения контроля.

Речь идет о по меньшей мере одном члене французской семьи из четырех человек. По данным отдельных СМИ, взрослый был с ребенком.

Полиция начала операцию по зачистке терминала 11.15 по местному времени. Пассажирам, которые в это время находились в аэропорту в ожидании свои рейсы, раздали еду и напитки, а также обеспечили медицинской помощью ..

В общем были отменены 50 рейсов из 1500 запланированных на этот день.

Похожая ситуация в аэропорту Франкфурта случилась два года назад, когда женщина попала в зону безопасности без прохождения полного контроля. Тогда отменили 100 рейсов и эвакуировали около 5000 пассажиров.

Недавно аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Эвакуация терминала была проведена после того, как 40-летняя женщина проскочила мимо инспекторов безопасности.

А в московском аэропорту "Домодедово" задымился пассажирский самолет рейса Москва – Новосибирск. Никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали.

Кроме того, недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. На борту самолета находился 71 человек, – 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся.