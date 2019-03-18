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Расширение НАТО не является провокацией – Столтенберг

Сегодня, 21:50

По словам Столтенберга, НАТО уважают право каждого суверенного государства решать свою судьбу

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Расширение НАТО не является провокацией – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg Евросоюз По словам Столтенберга, НАТО уважают право каждого суверенного государства решать свою судьбу

Расширение НАТО, благодаря деятельности которого более 70 лет удавалось сохранять мир в Европе, увеличивает пространство безопасности и стабильности, обогащает саму организацию новым опытом, новыми возможностями и новыми голосами. Об этом в понедельник во время выступления в Немецком Фонде Маршалла в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках этой организации он выступил с программной речью, "НАТО – 70. Расширение после "холодной войны" и будущее трансатлантической безопасности". Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте НАТО.

"Политика открытых дверей НАТО и увеличение Европейского Союза помогли распространению свободы, демократии и прав человека. Мы должны продолжать напряженно работать каждый день для поддержания таких ценностей", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он напомнил, что в этом году Чешская республика, Венгрия и Польша будут праздновать 20-ю годовщину вхождения в альянс, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения отметят 15-летие своего членства, Албания и Хорватия – 10-ю годовщину.

"Расширение НАТО не является провокацией. Мы уважаем право каждого суверенного государства решать свою судьбу, без угрозы силой или без вмешательства. Мы знаем нового члена – Республику Северная Македония, которая уже получила приглашение за стол НАТО", – сказал Столтенберг.

Он еще раз подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для демократических стран.

Напомним, в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет. Об этом говорится в ежегодном отчете генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Также сообщалось, что НАТО остановило сотрудничество с Россией. Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков.

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Тег НАТО, безопасность, Столтенберг

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Укринформ

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