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Расстрел трамвая в Нидерландах: количество жертв выросло

Сегодня, 18:34

Сегодняшним утром пожилой мужчина, пострадавший в результате стрельбы в Утрехте, скончался в больнице

Фото: AFP
Расстрел трамвая в Нидерландах: количество жертв выросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cf6/e44/5c9cf6e44dac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cf6/e44/5c9cf6e44dac1.jpg Евросоюз Сегодняшним утром пожилой мужчина, пострадавший в результате стрельбы в Утрехте, скончался в больнице

В Нидерландах увеличилось количество погибших после инцидента в Утрехте, где в начале прошлой недели 37-летний уроженец Турции Гекен Таныш открыл огонь по пассажирам трамвая.

Как сообщили 28 марта в прокуратуре королевства, число жертв выросло до четырех человек.

"Один из тяжелораненых вследствие стрельбы в трамвае в Утрехте скончался сегодня от полученных травм. Это был 74-летний мужчина", – говорится в сообщении офиса гособвинителя.

В прокуратуре уточнили, что на данный момент в больнице остается лишь один человек, пострадавший в Утрехте.

"Это значит, что совершивший атаку мужчина теперь подозревается в убийстве четырех человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах с террористическими целями", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о трех погибших в результате стрельбы в трамвае и девяти раненых.

22 марта Таныш признал свою вину, заявив, что действовал в одиночку. Суд постановил заключить его под стражу на две недели, после чего он снова предстанет перед судом. Тогда его содержание под стражей могут продлить до 90 дней.


Кроме того, полиция Нидерландов заявила, что задержала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте – 40-летнего мужчину.

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Тег Нидерланды, теракт, трамвай, стрельба, расстрел, Утрехт

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Источник:

ТАСС

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