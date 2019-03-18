Расстрел трамвая в Нидерландах: стало известно точное количество жертв

Мэр Утрехта Ян ван Занен назвал точное количество пострадавших из-за инцидента в трамвае

Фото: AFP

Расстрел трамвая в Нидерландах: стало известно точное количество жертв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fb2/87b/5c8fb287b7807.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fb2/87b/5c8fb287b7807.jpg 2019-03-18T17:00:47+02:00 Евросоюз Мэр Утрехта Ян ван Занен назвал точное количество пострадавших из-за инцидента в трамвае

Жертвами стрельбы в трамвае в голландском городе Утрехт стали как минимум три человека и еще девять были ранены, сообщил градоначальник Ян ван Занен в видеообращении, опубликованном 18 марта на странице мэрии в Twitter.

"В результате инцидента три человека погибли и еще девять получили ранения", — сказал он.

TWITTER— Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 18, 2019

Все потерпевшие были госпитализированы после случившегося. До сих пор официальные данные о пострадавших не сообщались, но было известно лишь об одной жертве.

В то же время, источник в Утрехте сообщил BBC Turk, что 37-летний гражданин турецкого происхождения Гекман Таныш, которого правоохранительные органы объявили подозреваемым в причастности к случившегося, ранее уже задерживался по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

"Несколько лет назад его задержали в связи с подозрениями о его причастности к ИГ, но затем его отпустили. Он не был частью турецкого общества, а был скорее отшельником", —утверждает местный предприниматель турецкого происхождения.

Напомним, что после стрельбы в трамвае злоумышленник скрылся с места происшествия, а власти королевства усилили меры безопасности по всей стране.

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