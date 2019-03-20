В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте

В результате атаки, произошедшей в трамвае в Утрехте, три человека погибли, еще пятеро получили ранения

Фото: AFP

В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8b/b3a/5c8f8bb3a6e80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8b/b3a/5c8f8bb3a6e80.jpg 2019-03-20T00:36:53+02:00 Евросоюз В результате атаки, произошедшей в трамвае в Утрехте, три человека погибли, еще пятеро получили ранения

Полиция Нидерландов заявила, что задержала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте. Об этом сообщило Associated Press.

40-летний мужчина был задержан ранее в тот же день. Он подозревается в причастности к стрельбе. Его роль в деле расследуется.

Ранее мэр города информировал о том, что в связи с инцидентом были помещены под стражу несколько подозреваемых, после чего большинство из них позже были освобождены. В заключении остается сам нападавший — 37-летний Гёкмен Таныш турецкого происхождения.

Кроме того, указывается, что следователи пока не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что главный подозреваемый по этому делу Гёкмен Таныш знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Напомним, что днем ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия

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В результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы

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