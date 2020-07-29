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Разработка вакцины от коронавируса: в Германии призвали "не ждать чуда"

29 июля, 10:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Получить безопасный препарат, который будет отвечать ожиданиям населения, очень сложно

Разработка вакцины от коронавируса идет полным ходом, но раньше середины следующего года ее ждать не стоит. Об этом заявила в Берлине министр образования и научных исследований Германии Анья Карликцек.

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"Ученые работают с невиданной скоростью, но при таких сложных проектах всегда возможны шаги в обратном направлении. Нам не стоит ждать чуда. Нужно, как и прежде, исходить из того, что для широких слоев населения вакцина будет готова самое ранее в середине следующего года", - сказала она, передает ТАСС.

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Одно дело иметь действующий препарат, совсем другое – "безопасный препарат, который будет отвечать ожиданиям населения", отметила министр.

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Ранее сообщалось, что в ЕС создатели вакцины от коронавируса готовы до конца года поставить 60 млн доз. А в первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн. Зарегистрировать вакцину планируют в сентябре-октябре и потом сразу будут обращаться за разрешением запуска производства.

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Согласно последним данным Университета Хопкина, в мире подтверждено 16 739 530 случаев заражения коронавирусом, умерли 660 407 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия вакцина коронавирус

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