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Вакцина от коронавируса: в Оксфорде сообщили об успешных испытаниях

20 июля, 17:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Получены обнадеживающие результаты, указывающие на безопасность препарата

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности. Об этом говорится в опубликованной в британском медицинском журнале The Lancet статье авторов разработки, передает ТАСС.

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"Получены обнадеживающие результаты, указывающие на безопасность препарата", – сказано в статье.

"Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (процесс выработки организмом антител. – Ред.) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, и нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них. У 90% участников был также отмечен Т-клеточный ответ", - отмечают авторы исследования.

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Ранее сообщалось, что потенциальную вакцину ученых Оксфордского университета уже запустили в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. Как ожидается, к сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

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Отметим, во Всемирной организации здравоохранения считают, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания вакцина коронавирус

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