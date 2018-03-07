Разведка MI5 подвела первые итоги расследования отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля

Сегодня, 11:08

Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства

В Великобритании проводят расследование. Фото: AFP
В Великобритании проводят расследование. Фото: AFP

Британская разведка MI5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.

В то же время не исключаются и другие версии – попытка соперников скомпрометировать Россию и режим президента РФ Владимира Путина, а также личные мотивы.

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки причастности России.
Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль
Источник:

Европейская правда

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