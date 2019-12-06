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Рекорд за 30 лет: в Польше изъяли кокаина на полмиллиарда долларов

6 декабря, 13:49

Правоохранители нашли в контейнере с мелом почти две тонны наркотика

Видео: Reuters

В Польше, где ранее украинцев приговорили к тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, перехватили крупнейшую за несколько десятилетия партию кокаина, который пытались ввезти в страну в контейнере с мелом из Колумбии.

Об этом на брифинге 5 декабря заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, совокупный вес порошка составил около 1850 кг, а его общая стоимость – 2 млрд злотых (около 526 млн долларов).

"Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет", — сказал Моравецкий, признав профессионализм налоговой службы, полиции и центрального следственного управления своей страны.

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский добавил, что кокаин предназначался для европейского рынка.

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Правоохранители также обнаружили лабораторию, где кокаин очищался от примесей.

Напомним, в прошлом году украинские пограничники не пропустили в Польшу автобус с марихуаной – во время досмотра в пункте пропуска "Краковец" служебная собака указала на сумку, в которой обнаружили полкилограмма "травки".

А пару месяце назад в Панаме уничтожили крупнейшую в истории партию кокаина – стражи порядка сожгли 24 тонны белого порошка и почти две тонны марихуаны.

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Польша наркотики контрабанда кокаин Матеуш Моравецкий

Источник: ТАСС

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