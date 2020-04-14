Решила обдурить закон: женщина нарушила карантин на прогулке с черепахой

После того, как жителям Италии во время карантина разрешили покидать дома для экстренных случаев, включая выгул домашних питомцев, они начали всячески обходить предписание, выгуливая не только собак, но и более экзотических животных.

Однако полиция тоже не дремлет – как сообщает Corriere della Sera, ушлой жительнице Рима выписали штраф за то, что она решила выгулять свою черепаху.

Когда, патруль задержал 50-летнюю женщину 13 апреля на востоке Вечного города, она попыталась оправдать нарушение карантина прогулкой со своим домашним любимцем.

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Женщина даже не использовала поводок – она просто медленно сопровождала черепаху, которая ползла по земле.

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Фото: Corriere della Sera

Полицейские посчитали это недостаточным поводом, чтобы покинуть дом, поскольку черепаха – не собака. В результате итальянке выписали 206 евро штрафа и отправили домой.

Напомним, что с 6 апреля украинцам тоже разрешили посещать лесопарковые зоны только для выгула собак. После этого на досках объявлений в интернете резко появилось немало желающих сдать в аренду своих четвероногих друзей.

Также вскоре после этого в поселке Слобожанское Днепропетровской области заметили мужчину, который выгуливал домашнюю курицу на поводке

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