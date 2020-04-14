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Решила обдурить закон: женщина нарушила карантин на прогулке с черепахой

14 апреля, 17:35

Станислав Кожемякин

Итальянку оштрафовали за "выгул" рептилии

После того, как жителям Италии во время карантина разрешили покидать дома для экстренных случаев, включая выгул домашних питомцев, они начали всячески обходить предписание, выгуливая не только собак, но и более экзотических животных.

Однако полиция тоже не дремлет – как сообщает Corriere della Sera, ушлой жительнице Рима выписали штраф за то, что она решила выгулять свою черепаху.

Когда, патруль задержал 50-летнюю женщину 13 апреля на востоке Вечного города, она попыталась оправдать нарушение карантина прогулкой со своим домашним любимцем.

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Женщина даже не использовала поводок – она просто медленно сопровождала черепаху, которая ползла по земле.

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Фото: Corriere della Sera

Полицейские посчитали это недостаточным поводом, чтобы покинуть дом, поскольку черепаха – не собака. В результате итальянке выписали 206 евро штрафа и отправили домой.

Напомним, что с 6 апреля украинцам тоже разрешили посещать лесопарковые зоны только для выгула собак. После этого на досках объявлений в интернете резко появилось немало желающих сдать в аренду своих четвероногих друзей.

Также вскоре после этого в поселке Слобожанское Днепропетровской области заметили мужчину, который выгуливал домашнюю курицу на поводке

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Италия собака карантин Рим домашние животные коронавирус COVID-19

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