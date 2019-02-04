"Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры

Британское правительство изучает различные варианты действий, включая введение санкций

Фото: AFP

"Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg 2019-02-04T14:51:00+02:00 Евросоюз Британское правительство изучает различные варианты действий, включая введение санкций

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает агентство Reuters.

Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, (правительством) изучаются различные варианты, включая санкции".

Отметим, сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...