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"Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры

Сегодня, 14:51

Британское правительство изучает различные варианты действий, включая введение санкций

Фото: AFP
"Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg Евросоюз Британское правительство изучает различные варианты действий, включая введение санкций

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает агентство Reuters.

Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, (правительством) изучаются различные варианты, включая санкции".

Отметим, сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

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Тег Великобритания, Венесуэла, санкции, Мадуро

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ТАСС

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