"Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры
Британское правительство изучает различные варианты действий, включая введение санкций
Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает агентство Reuters.
Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, (правительством) изучаются различные варианты, включая санкции".
Отметим, сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Режим Мадуро должен прекратить существование" – Лондон готовит конкретные меры". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"