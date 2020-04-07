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Резонансное убийство журналиста в Словакии: суд вынес приговор

7 апреля, 01:10

Елена Вус

Суд учел, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием

Специализированный уголовный суд Словакии признал виновным бывшего военного Мирослава Марчека в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Dennik N.

Суд учел, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием. Прокуроры просили для него меру пресечения в виде 25 лет заключения.

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Видео: Reuters

"Это было хладнокровно и преступно. В пострадавших не было возможности защититься", - сказала председательствующая судья Рузена Сабова.

Напомним, Ян Кучак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл, в частности, коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

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30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых.

Ранее местные СМИ сообщили, что заказчик заплатил за убийство Кучака минимум 70 тысяч евро. Причем изначально планировалось убить только лишь его одного, а его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

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