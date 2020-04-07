Резонансное убийство журналиста в Словакии: суд вынес приговор

Суд учел, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием

Специализированный уголовный суд Словакии признал виновным бывшего военного Мирослава Марчека в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Dennik N.

Суд учел, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием. Прокуроры просили для него меру пресечения в виде 25 лет заключения.

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Видео: Reuters

"Это было хладнокровно и преступно. В пострадавших не было возможности защититься", - сказала председательствующая судья Рузена Сабова.

Напомним, Ян Кучак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл, в частности, коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых.

Ранее местные СМИ сообщили, что заказчик заплатил за убийство Кучака минимум 70 тысяч евро. Причем изначально планировалось убить только лишь его одного, а его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

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