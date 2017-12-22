Результаты выборов в Каталонии: у Меркель сделали заявление

Нынешнее разделение в каталонском обществе может быть преодолено и общее будущее может быть найдено, говорится в заявлении

Германия призывает к примирению и уважению к конституции Испании после выборов в Каталонии, победу на которых одержали сторонники независимости. Об этом заявила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает Reuters.

"Мы надеемся, что нынешнее разделение в каталонском обществе может быть преодолено и общее будущее может быть найдено в сотрудничестве всех политических сил в Испании", – сказала она.

"Любое правительство должно будет действовать на основе верховенства права и конституции Испании", – добавила Деммер.

Накануне состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после успеха сторонников независимости на региональных выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции о прямом правлении центра.

"Пришло время не только (премьер-министру Испании Мариано) Рахою, но и многим другим людям принять это к сведению. Итак, с завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад", – заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе.