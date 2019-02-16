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РФ остается угрозой, однако Западу не нужна конфронтация – министр обороны Британии

Сегодня, 03:45

Уильямсон отметил, что несмотря на все свои возражения, РФ явно нарушила договор РСМД и втягивает Запад в гонку вооружения

Фото: AFP
РФ остается угрозой, однако Западу не нужна конфронтация – министр обороны Британии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/764/097/5c6764097eed9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/764/097/5c6764097eed9.jpg Евросоюз Уильямсон отметил, что несмотря на все свои возражения, РФ явно нарушила договор РСМД и втягивает Запад в гонку вооружения

Россия остается угрозой безопасности для стран НАТО, однако Западу не нужна конфронтация с Москвой, и в этом смысле Лондон открыт к диалогу. Об этом выступая на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

"НАТО сейчас имеет большее значение, чем когда-либо, потому что наш старый противник снова в игре, – сказал министр. – 30 лет спустя после падения Берлинской стены и через пять лет после незаконной аннексии Крыма Россия остается угрозой нашей безопасности".

Россия, продолжил Уильямсон, несмотря на все ее возражения, явно нарушила договор РСМД и втягивает Запад в гонку вооружения, в которой он не заинтересован и начинать которую он не хочет.

"Кремль переносит свои сражения в "серую зону", действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибер, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов", – продолжил Уильямсон. – "Как нация, которая дорожит такими ценностями как демократия, толерантность и справедливость, мы не должны быть запуганы".

"Однако позвольте мне сказать со всей ясностью, мы не хотим таких отношений с Россией", – подчеркнул он. - "Мы остаемся открыты другому типу отношений, варианты диалога остаются на столе. Жизненно важно постоянно работать над тем, что избежать эскалации и предупредить риск ошибки", – сказал министр обороны Великобритании.

Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания должна быть в состоянии при необходимости противостоять угрозе, которая может исходить от новейшего вооружения России

Также сообщалось, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон намерен заявить во время речи в Лондоне, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей. Также сообщалось, что Уильямсон призовет союзников Великобритании быть готовыми применить "жесткую силу" после Brexit, чтобы защититься от противников в лице России и Китая. Цена невмешательства западных стран, по мнению Уильямсона, часто бывает "недопустимо высокой" и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в помощи.

Основными точками напряжения в отношениях с Россией Уильямсон считает аннексию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Напомним, в Госдепе США обвинили Россию в начале гонки вооружений.

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Тег Россия, Великобритания, агрессия России, Гэвин Уильямсон

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Источник:

BBC

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