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Великобритания призовет союзников использовать"жесткую силу" для защиты от России – СМИ

Сегодня, 09:03

В распоряжение медиа попал текст речи министра обороны Великобритании

Дом Скрипалей в Солсбери
Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP
Великобритания призовет союзников использовать"жесткую силу" для защиты от России – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg Евросоюз В распоряжение медиа попал текст речи министра обороны Великобритании

Сегодня, 11 февраля, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон намерен заявить во время речи в Лондоне, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей. Текст будущей речи уже попал в распоряжение СМИ.

Как отмечает Reuters, Уильямсон призовет союзников Великобритании быть готовыми применить "жесткую силу" после Brexit, чтобы защититься от противников в лице России и Китая. Цена невмешательства западных стран, по мнению Уильямсона, часто бывает "недопустимо высокой" и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в помощи.

Основными точками напряжения в отношениях с Россией Уильямсон считает аннексию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить. ... Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", – цитирует агентство текст речи.

Напомним, в конце января 2019 года ЕС ввел санкции против ГРУ за отравление Скрипаля в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия.

Ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия. Ряд европейских стран также выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.

Как известно, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Установлено, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым были отравлены Скрипали, было разработано в России. 

5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки "Александр Петров" и "Руслан Боширов". В декабре-2018 против Анатолия Чепиги и Александра Мишкина (настоящие имена Боширова и Петрова) ввели свои санкции США.

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Тег Россия, Великобритания, аннексия Крыма, Скрипаль, отравление Скрипаля, Солсбери, Уильямсон

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