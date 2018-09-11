"Без шума и пыли": новые подробности ограбления саудовской принцессы в Париже

Сегодня, 04:15

У женщины украли драгоценности, которые она оставила в своем номере одного из самых дорогих отелей французской столицы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В полицию французской столицы поступило заявление о пропаже драгоценностей, которое подала не кто-нибудь, а представительница королевской семьи Саудовской Аравии.

И хотя произошло это еще в минувшую пятницу, 7 сентября, агентство AFP сообщило об этом спустя 3 дня. Имя заявительницы или степень ее родства с правящим монархом при этом не указывается.

В жалобе монаршей особы говорится, что в Париже она жила в отеле Ritz на Вандомской площади. Свои ювелирные украшения женщина по неуказанной причине в предоставленный в ее номере сейф не спрятала и к середине дня они пропали.

При этом известно, что полицейские не обнаружили следов взлома в двери ее апартаментов.

Как говорится в обращении, по подсчетам потерпевшей, сумма утраты оценивается в 800 тыс евро.

Расследование было поручено провести парижской бригаде по борьбе с бандитизмом.

Стоит отметить, что саудовских монарших особ в Париже грабят уже не впервые – пару лет назад в "городе Любви" у арабской принцессы украли часы.

Однако достается представительницам и других стран. Мы также сообщали об ограблении во Франции принцессы Астридродной сестрой короля Бельгии Филиппа.

Кроме того, королевские украшения воруют и в других странах – в частности в Швеции двое мужчин украли две драгоценные короны из собора Стренгнес неподалеку Стокгольма.
Франция, ограбление, Париж, принцесса, Саудовская Аравия
Источник:

AFP

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