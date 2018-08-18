"Россия и Германия несут ответственность": Меркель объяснила важность переговоров с Путиным

Разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что в свете того факта, что по всему миру много серьезных конфликтов подчеркивает необходимость поиска решений", – сказала канцлер.

Меркель подчеркнула, что намерена продолжить диалог, начатый на встрече политиков в Сочи.

"Мы несем ответственность – и Германия, и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН. ... Я придерживаюсь мнения, что разногласия можно решить только посредством переговоров", – добавила Меркель.

Напомним, встреча Путина и Меркель проходит в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг. Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Меркель обсудят конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Накануне переговоров министр обороны России Сергей Шойгу посоветовал Германии не разговаривать с Москвой с позиции силы, а помнить "уроки истории". Так Шойгу отреагировал на заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что для урегулирования конфликта на Донбассе Западу необходимо вести более жесткую политик в отношении России и против нее с позиции единства и силы, чтоб заставить выполнять обязательства.