Россия рискует стать "изолированным изгоем" – британская контрразведка

Глава МИ-5 подчеркнул, что считает неприемлемой как отравление Скрипалей, так и поддержку Россией правительства Асада

Российское правительство стоит в авангарде сил, которые ведут враждебную деятельность против Европы и ее демократических институтов, заявил 14 мая глава британской службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер, выступив выступил на встрече глав европейских спецслужб в Берлине, передает ТАСС.

"Мы живем во время, когда Европа сталкивается с постоянными угрозами и враждебной деятельностью со стороны некоторых государств. Я имею ввиду целенаправленную злонамеренную деятельность, стремящуюся подорвать наше свободное демократическое сообщество, дестабилизировать основанную на международных правилах систему, на которой держится наша стабильность, безопасность и процветание. Главным действующим лицом этой враждебной активности является российское правительство", – заявил Паркер.

По его словам, главной целью Кремля является "построить величие России на мировой сцене" с помощью агрессивных действий военных и разведывательных служб.

"Вместо того, чтобы стать уважаемым великим государством, она (Россия – Ред.) рискует стать более изолированным изгоем", – отметил глава британской спецслужбы.

Паркер также назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "первым применением нервно-парлатического вещества в Европе после Второй мировой войны", обвинив РФ в вопиющем нарушении международного права.

Кроме того, он считает неприемлемой поддержку Россией режима Башара Асада после химической атаки в сирийской Думе, сообщения о которой 7 апреля распространили ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски".