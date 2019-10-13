Россия стала более агрессивной: Британия предупредила НАТО об опасности

Новая агрессия Москва началась с Украины и Грузии, а теперь угрожает и другим европейским странам

Военнослужащие НАТО / Фото: НАТО

В НАТО уже заявляли о намерении реагировать на угрозы России, а теперь министр иностранных дел Британии Доминик Рааб предупреждает альянс о нарастающей угрозе Москвы и призывает проявить дальновидность в отношении россиян.

Об этом он сказал во время выступления на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, передает DW.

Он отметил, что союзникам приходится сталкиваться со все более агрессивной Россией и привел в пример нападение на Украину, регулярные кибератаки на страны Европы и отравление экс-офицера ФСБ Сергей Скрипаля в Солсбери. Он напомнил НАТО и о новой, инновационной киберугрозе со стороны РФ.

Реклама

Он напомнил, что альянс уже принял меры по укреплению границ с Россией – усилился в Эстонии, стал больше помогать Грузии и Украине, увеличил присутствие в Черном море.

Читайте также: На заседании НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине

В тренде ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

"Но в этой изменяющейся среде мы должны смотреть в будущее, мы должны меняться вместе с ним. Россия уже демонстрирует новую, инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью", – заявил Рааб.

В то же время британский министр считает, что НАТО необходимо найти подход, который даст возможность улучшить отношения с Москвой, "если и когда Россия продемонстрирует свои серьезные намерения, готовность и способность сотрудничать, поддерживая международный закон, а не попирая его".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Россия испугалась приближения сил НАТО к своим границам. Президент России Владимир Путин заявил, что приближение союзников к границам Российской Федерации "не вызывает радости".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама