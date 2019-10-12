Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Россия испугалась приближения сил НАТО к своим границам

12 октября, 16:40

Путин сказал, что Россия постоянно беспокоится о приближении сил НАТО

/ Фото: Минобороны Украины

Приближение НАТО к границам Российской Федерации (РФ) "не вызывает радости". Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщает RT.

"Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает", — сказал он, отвечая на вопрос, беспокоит ли Россию продвижение НАТО на восток.

При этом Путин отметил, что Россия чувствует опасность постоянно.

Реклама

"Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили, а нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит", — сказал президент РФ.

Глава российского государства добавил, что Россия "будет работать над совершенствованием своих вооружений, которые могли бы противостоять любым агрессивным намерениям".

В тренде
ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ
Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Напомним, ранее в НАТО прогнозировали, что Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря .

Кроме того, мы писали, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона .

Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия НАТО Черное море войска

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
Жители Калмыкии обратились к главарю боевиков по-украински: видео
Жители Калмыкии обратились к главарю боевиков по-украински: видеоРоссия
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
В России самолет приземлился без шасси: видео
В России самолет приземлился без шасси: видеоРоссия
Смертельный пожар в
Смертельный пожар в "Шереметьево": командир самолета назвал причину гибели пассажировРоссия
В России самолет совершил экстренную посадку из-за смерти младенца на борту
В России самолет совершил экстренную посадку из-за смерти младенца на бортуРоссия

Новости партнеров

Loading...