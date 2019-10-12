Россия испугалась приближения сил НАТО к своим границам

Путин сказал, что Россия постоянно беспокоится о приближении сил НАТО

/ Фото: Минобороны Украины

Приближение НАТО к границам Российской Федерации (РФ) "не вызывает радости". Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщает RT.

"Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает", — сказал он, отвечая на вопрос, беспокоит ли Россию продвижение НАТО на восток.

При этом Путин отметил, что Россия чувствует опасность постоянно.

Реклама

"Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили, а нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит", — сказал президент РФ.

Глава российского государства добавил, что Россия "будет работать над совершенствованием своих вооружений, которые могли бы противостоять любым агрессивным намерениям".

В тренде ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

Напомним, ранее в НАТО прогнозировали, что Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря .

Кроме того, мы писали, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона .

Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама