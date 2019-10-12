Россия испугалась приближения сил НАТО к своим границам

Приближение НАТО к границам Российской Федерации (РФ) "не вызывает радости". Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщает RT.
"Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает", — сказал он, отвечая на вопрос, беспокоит ли Россию продвижение НАТО на восток.
При этом Путин отметил, что Россия чувствует опасность постоянно.
"Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили, а нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит", — сказал президент РФ.
Глава российского государства добавил, что Россия "будет работать над совершенствованием своих вооружений, которые могли бы противостоять любым агрессивным намерениям".
Напомним, ранее в НАТО прогнозировали, что Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря .
Кроме того, мы писали, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк