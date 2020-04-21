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Российские хакеры атаковали больницы в Чехии: Украина готова помочь

21 апреля, 13:07

Станислав Кожемякин

У следователей есть доказательства причастности России к взлому

Спустя год после того, как чешские спецслужбы раскрыли хакерскую сеть из получивших гражданство страны бывших граждан России, Кремль снова заподозрили в кибератаках на муниципальные объекті и министерство в Чехии.

Об этом сообщает издание Lidovky, ссылаясь на источники, приближенные к расследованию случившегося.

В частности, как утверждается, хакеры атаковали больницы в городах Острава, Оломоуц, под Пардубице и Карловыми Варами, а также Министерство здравоохранения и пражский аэропорт им. Вацлава Гавела.

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Следователи склоняются к выводу, что за нападениями стоит Россия – на это указывают IP-адреса, с которых осуществлялись атаки, уникальное количество компьютеров, подключенных к интернету, и тип программы, которая использовалась взлома.

Посольство Украины в Чехии уже осудило кибератаки и выразило готовность Киева помочь Праге противостоять иностранным хакерам.

"Мы осуждаем кибератаки на чешские медицинские учреждения – во время пандемии это особенно цинично. Украина, которая уже 6 лет противостоит России в военном плане, в т.ч. и в киберпространстве, выражает солидарность своим чешскими друзьями и готова с радостью поделиться опытом борьбы с агрессором", – заявили дипломаты.

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Напомним в 2018 году чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб. Она заявила, что спецслужбы РФ пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

А незадолго до этого правоохранительные органы задержали в Чехии россиян по обвинению в кибератаках на компьютерную систему министерства иностранных дел.

В декабре Россию заподозрили в кибератаке в Великобритании. Подробности – в видеосюжете:

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