СМИ раскрыли в Чехии группировку хакеров России: причастны дипломаты РФ

Киберпреступники действовали под прикрытием частных IT-фирм и совершали атаки с компьютеров, которые привезли дипломаты РФ

Фото: Pixabay

СМИ раскрыли в Чехии группировку хакеров России: причастны дипломаты РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f4/105/5c90f4105ec2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f4/105/5c90f4105ec2e.jpg 2019-03-19T15:52:22+02:00 Евросоюз Киберпреступники действовали под прикрытием частных IT-фирм и совершали атаки с компьютеров, которые привезли дипломаты РФ

На территории Чехии действовала хакерская сеть, которая состояла из получивших гражданство страны бывших граждан России, а также дипломатов РФ. Об этом говорится в расследовании, которое провело чешское издание Respekt.

Автор расследования Ондржей Кундри утверждает, что хакеры действовали под прикрытием двух частных IT-фирм и совершали кибератаки с компьютеров компаний, которые в Чехию доставили на автомобилях с российскими дипломатическими номерами.

Кроме того, данная группа может быть частью большой международной группировки. Не раскрывая свои источники, автор пишет, что аналогичные российские хакерские ячейки, входившие в международную сеть, находились и в других странах Евросоюза.

Однако над какой операцией они работали, Кундри сказать не может.

В то же время, ситуация осложняется тем, выслать фигурантов расследования из Чехии нельзя, поскольку полиции для этого необходимы веских обвинения и доказательства преступления.

Разведка республики комментировать данную информацию отказалась. Однако издание отмечает, что на фоне произошедшего Правительственного совета по делам национальных меньшинств планирует ужесточить условия предоставления чешского гражданства.

Напомним в декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб, заявив, что они пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

После этого глава государства Милош Земан назвал подобные заявления "бредом" и заявил, что спецслужбы не смогли предоставить конкретные доказательства противозаконных действий России в республике.

Мы также писали, что ранее в этом месяце чешские пограничники отказались пускать в страну члена российской делегации, который якобы ехал в Прагу для участия в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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