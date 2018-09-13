Отравление Скрипалей: зачем Путин разрешил подозреваемым рассказать свою версию

На сегодняшний день позиция России по делу об отравлении Скрипалей – затянуть время и попытаться максимально заболтать ситуацию, чтобы не понести ответственность за расправу в британском Солсбери.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя свидетельства подозреваемых в отравлении экс-шпиона РФ, которые рассказали свою версию произошедшего.

"Главная задача для них – заболтать ситуацию. Ситуация же как выглядит: типа Путин обратился, а они быстро откликнулись. Кто такой Путин и кто такие эти двое "рядовых" граждан, как он говорит, которые, мол, тут же дозвонились до главы Кремля и сказали, якобы, да, Владимир Владимирович, мы готовы рассказать правду. Это понятно, что происходит спектакль, инсценировка и действительно, им о чем-то надо говорить, но нельзя говорить конкретно об отравлении Скрипалей и доказывать, что они этого не делали", – отметил он.

По словам Жданова, по этой причине и были выбраны максимально нейтральные и животрепещущие темы в интервью, например, которые касаются аксессуаров одежды или половой ориентации.

"Это, допустим, для Великобритании или среднестатистического европейца должно быть отвлекающим маневром из-за того, что в Европе сейчас модно защищать права сексуальных меньшинств. Пропагандисты РФ на этом как раз и акцентируют внимание. Подозреваемые в отравлении не ударились же в объяснения, что у них там не было этого злополучного флакона, а рассказывали, что ходили по каким-то культурным заведениям, а не были именно в том районе, где было произведено отравление. С одной стороны, это интервью было демонстрацией открытости, а с другой стороны – разговор ни о чем", – пояснил Жданов.

Он также добавил, что в Москве обеспокоены тем, что 24 апреля была объявлена "холодная война" Российской Федерации, и Кремль сейчас пытается всячески затягивать время, чтобы отсрочить ужесточение санкций.

"Это дата – 24 апреля – день, когда премьер Британии Тереза Мэй выступила в британском парламента с официальным заявлением о том, что Россия причастна к отравлению Скрипалей. После этого инцидента на РФ идет массовое "наступление". Сейчас все самые жесткие санкции, которые введены и будут вводится против России, основываются на обвинениях в адрес Кремля в использовании химического оружия. РФ сильно завязла с химоружием в Сирии, и фактически только благодаря применению оружия массового поражения Путин переломил ход войны в пользу Асада. Поэтому им такого не простят. Запад будет теперь медленно "душить" РФ. До введения новых секторальных мер воздействия против России осталось около 70 дней, если Москва не предоставит возможность работы мониторинговой миссии всех химических производств и химскладов", – сказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Александр Петров и Руслан Боширов – настоящие имена людей, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.