"Мы хотели оторваться": подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали свою версию

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что из-за плохой погоды в Солсбери они пробыли от силы час

Александр Петров и Руслан Боширов – настоящие имена людей, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В интервью одной из главных пропагандисток Кремля Маргарите Симоньян в эфире Russia Today Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом он отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они ездили туда как туристы.

"Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город", – говорит Петров.

Руслан Боширов привел историческую справку об одной из главных местных достопримечательностей – Солсберийском соборе.

"Он знаменит своим 123-метровым шпилем и своими часами, первыми часами, которые был изобретены и до сих пор идут", – говорит он.

При этом Боширов опроверг информацию, согласно которой он и его товарищ посетили Британию в рамках бизнес-поездки.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", – продолжил он.

Петров добавил, что в Солсбери они приехали 3 марта, но их туристические планы нарушила погода.

"Так как город был завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Мы ехали, чтобы посмотреть Стоунхендж, Олд Сарум, собор Девы Марии, но этого не получилось, потому что город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале", – утверждает подозреваемый в отравлении.

Боширов отметил, что в Солсбери они провели "максимум час".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известны отравители Скрипалей.

После этого премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обвинила Россию в умышленном искажении информации об отравлении в Солсбери.

Также мы писали о том, что из-за скандала с отравлением Британия может лишить около семи сотен российских олигархов права жить в Соединенном Королевстве.