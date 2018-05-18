Российскую агентку задержали на въезде в Польшу

По данным польских спецслужб, задержанная принадлежит к группе, которая действовала в целях информационной войны против Польши

Вслед за объявлением персонами нон грата пяти человек – за разжигание польско-украинской вражды, – в Польше правоохранители задержали гражданку России и Кипра, которая поддерживала польские пророссийские круги и передавала директивы российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, передает "Европейская правда" с ссылкой на польские СМИ.

"Пограничная служба задержала гражданку Кипра и России Анастасию С., у которой запрет на въезд в Польшу. Сейчас начата процедура ее высылки с территории Польши", – сообщил Жарин.

Из материалов Агентства внутренней безопасности страны следует, что задержанная агентка была в группе из пяти человек, которые продвигали приоритетные цели российской информационной войны против Польши.

Как сообщается, россиянка вела, по заказу правительственных агентов РФ, "деятельность по консолидации пророссийских организаций в Польше, пропагандировала отрицание и опровержение польской исторической политики".

Напомним, российского гражданина депортировали из Польши по требованию Агентства внутренней безопасности страны в ночь со среды на четверг.

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что подозреваемый был задействован в активизацию и осуществление мероприятий в рамках гибридной войны против Польши, а также находился в контакте со спецслужбами РФ. Как прикрытие россиянин использовал связь с Институтом стратегических исследований в Москве.

Помимо этого, он имел статус ученого и имел широкий круг контактов в журналистских и научных кругах Польши. Темой, которая его более всего интересовала были польско-украинские отношения.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, как спецслужбы России ссорят Украину с Польшей.