Самолет с немецким министром в очередной раз сломался

При посадке Airbus А340 "Конрад Аденауэр" с Хайко Маасом в Нью-Йорке оказалось, что одна из шин воздушного судна проколота

Фото: AFP

Самолет с немецким министром в очередной раз сломался //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/241/7a9/5ca2417a9267c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/241/7a9/5ca2417a9267c.jpg 2019-04-01T19:54:00+03:00 Евросоюз При посадке Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Хайко Маасом в Нью-Йорке оказалось, что одна из шин воздушного судна проколота

Лайнер правительства Германии Airbus А340 "Конрад Аденауэр" продолжает доставлять неудобства членам Кабмина Ангелы Меркель.

Как пишет Focus Online, на этот раз казус снова произошел с министром иностранных дел Хайко Маасом – после того, как он приземления в аэропорту Нью-Йорка, оказалось, что в одной из шин воздушного судна образовался прокол.

Издание отмечает, что из-за произошедшего самолет не смог самостоятельно вырулить к месту стоянки, поэтому лайнер пришлось буксировать.

Маас прибыл в Нью-Йорк из Берлина, чтобы принять председательство Германии в Совете Безопасности ООН.

Напомним, что в ноябре прошлого года поломка именно этого лайнера привела к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель не попала вовремя на саммит G20 в Аргентине.

Мы также писали, что впервые правительственный борт подставил Мааса во время его турне по странам Западной Африки. Из-за произошедшего глава МИД ФРГ с опозданием вылетел из малийской столицы Бамако.

Кроме того, в январе немецкая правительственная делегация во главе с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером застряла в Эфиопии на неопределенный срок.

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