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Самолеты НАТО получили приоритет в небе над Европой: детали

25 октября, 18:29

Военные самолеты НАТО будут получать приоритетное обслуживание и обеспечение

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Европейские авиадиспетчеры будут отдавать приоритет военным и транспортным самолетам НАТО перед гражданскими судами при управлении воздушным трафиком над Европой. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, который ранее призвал расширить помощь Украине.

"Для безопасности наших граждан мы должны иметь возможность перебрасывать наши силы быстро, что бы для этого ни потребовалось. Поэтому сегодня мы приняли решение, что военные самолеты НАТО будут получать приоритетное обслуживание и обеспечение. Этот проект получил название "Быстрая воздушная мобильность". Самолеты, выполняющие миссии НАТО, будут иметь специальные позывные альянса, что позволит получать им приоритет в воздушном трафике в Европе. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству НАТО с Евроконтролем, который обеспечивает управление воздушным движением над всеми странами Европы", – сказал Столтенберг.

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Ранее генсек альянса заявил, что Россия несет ответственность за срыв Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД) и продолжает разворачивание ракет SSС-8. В ответ НАТО будет продолжать усилия по обеспечению надежной безопасности и обороны стран-союзниц.

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НАТО Европа Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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