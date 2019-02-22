Санкции ЕС против России из-за Украины: появились новые подробности

По словам дипломатического источника, сейчас в Совете ЕС проходят две процедуры по санкциям против России

Фото: AFP

Санкции ЕС против России из-за Украины: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg 2019-02-22T18:19:00+02:00 Евросоюз По словам дипломатического источника, сейчас в Совете ЕС проходят две процедуры по санкциям против России

В Совете Европейского Союза (ЕС) сейчас проходят "две разные процедуры", которые касаются продления санкций в отношении России. Об этом "Интерфаксу" сообщил европейский дипломатический источник в Берлине.

Собеседник напомнил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал "зеленый свет" на продление индивидуальных санкций против лиц и организаций, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, которые истекают 15 марта.

"Теперь дело за официальным решением Совета ЕС. Оно состоится, разумеется, до 15 марта", – сказал он.

По его словам, продолжается работа над санкциями в отношении лиц, виновных в нарушении международных правил судоходства с применением силы в регионе Черного и Азовского морей, препятствовании свободному судоходству в Керченском проливе и незаконном захвате украинских моряков.

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"Это две разные процедуры, они проходят раздельно. По обеим должно состояться решение Совета ЕС. Возможно, Совет примет эти решения одновременно, возможно, нет. Сейчас об этом говорить еще рано, и сроки я вам тоже не назову. Когда такие решения состоятся, лица, на которых будут наложены "керченские санкции", вольются в общий индивидуальный список", – объяснил дипломат.

Другой дипломатический источник в структурах ЕС сообщил, что в случае с захватом украинских кораблей в районе Керченского пролива "предусмотрены два отдельных юридических решения (но это могло бы быть объединено и в одном решении), которые, тем не менее, могут быть утверждены советом в один и тот же день".

Напомним, 18 февраля 2019 года члены Совета министров ЕС поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Керченского пролива:

По словам постоянного представителя Украины при ЕС Николая Точицкого, Coreper включил в черный список еще восемь россиян.

В Министерстве экономического развития РФ сообщили ранее, что по состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны. Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер составила 6,3 млрд долларов.

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