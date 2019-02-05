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Санкции против России можно усилить: оппозиция Германии назвала условие

Сегодня, 11:59

Лидер немецких либералов Кристиан Линднер считает, что санкции следует усиливать до тех пор, пока они не подействуют

Кристиан Линднер
Кристиан Линднер. Фото: Flickr
Санкции против России можно усилить: оппозиция Германии назвала условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/95c/d4b/5c595cd4b9e11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/95c/d4b/5c595cd4b9e11.jpg Евросоюз Лидер немецких либералов Кристиан Линднер считает, что санкции следует усиливать до тех пор, пока они не подействуют

Несмотря на то, что сотрудничество с Россией и Германией было бы выгодно и Москве, и Берлину, если Кремль не отступит от своей агрессивной политики, Запад может усилить свои меры давления, сказал лидер Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Кристиан Линднер в интервью Deutsche Welle.

"Если санкции не дают эффекта, то можно думать лишь о том, чтобы усилить их", – сказал он 4 февраля.

С другой стороны, политик допустил даже возможность постепенного снятия санкций с РФ и возвращение страны в состав "Большой восьмерки", но только в результате сотрудничества и диалога.

Линднер также напомнил о незаконности аннексии Крымского полуострова, но предложил отложить решение этого вопроса на финальную стадию переговорного процесса, призвав относиться к этому как к "долгосрочному временному решению".

Стоит отметить, что либеральная СвДП занимает 80 мест в немецком Бундестаге, являясь одной из самых крупных оппозиционных партий.

В этом плане они уступают только партии "друзей Путина" – "Альтернативе для Германии", в делегаты от которой в прошлом году посетили аннексированный Крым, выступив за отмену антироссийских санкций и назвав оккупированный полуостров частью России.

Кроме того, как мы уже писали, за постепенную отмену санкций против России при условии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Тег Германия, агрессия России, аннексия Крыма, санкции против России , Линднер, СВДП

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