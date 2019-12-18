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Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию: репортаж из Лапландии

18 декабря, 18:28

Деревня покровителя Рождества возле Рованиеми в Финляндии уже наполнена гостями

Эпицентр Рождества, страна зимних чудес и родной дом Санта Клауса – так называют село прямо на полярном круге в финской Лапландии. Посетить его каждую зиму приезжают сотни тысяч туристов со всех стран мира. А вот что делает Санта, когда до праздника остаются считанные дни – выяснили новости "Сегодня".

Возле дома Санта Клауса в финской Лапландии – многолюдно и шумно. А внутри кипит работа. Времени до праздника мало, поэтому рождественский волшебник с эльфами пакует подарки.

"Дети были очень вежливыми в этом году. Конечно, у них были и плохие дни, но они знают, что делать после, что надо извиниться людей ", – говорит Санта Клаус.

Ежегодно в резиденцию Санты, что возле города Рованиеми поступает до полумиллиона писем. В тяжелый для эльфов период – по 30 тысяч в день. Больше всего пишут дети из Китая, Польши, Италии, Великобритании и Японии.

"Многие дети просят конструкторы и книги, это никогда не выходит из моды. Также в списке подарков куклы и герои мультфильмов", – отмечает один из эльфов.

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А дедушку Санту больше всего радует, что дети просят не только модные игрушки:

"Я всегда счастлив, когда дети просят проводить больше времени с родителями, просят счастья для них и здоровья. Это очень меня радует".

Почувствовать дух Рождества, погулять в селе Санты и даже познакомиться с ним лично ежегодно приезжают более полумиллиона туристов

"Здесь очень снежно, холодно, но это нормально, мы тепло одеты. Атмосфера очень классная, особая", – говорит Хью Фоли, турист из Ирландии.

"Здесь гирлянды, музыка, снег. Все, чего только можно пожелать на Рождество", – отмечает Милли Кук, туристка из Великобритании.

Когда же все письма прочитаны, а подарки упакованы – Санта закидывает на плечи свой волшебный мешок и отправляется в кругосветное путешествие. На дворе запрягает оленя, садится в сани и желает всем веселых праздников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая. Святой Николай приглашает всех в свой сказочный домик, а к тем, кто не может приехать, заглянет сам.

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Финляндия Санта Клаус резиденция лапландия

Источник: Сегодня

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