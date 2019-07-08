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Жара добралась до Северного полярного круга: на Аляске растаяли ледники и горят леса

8 июля, 05:32

Вместе с пожарами местные ледники растаяли и реки выходят из берегов

Фото: Reuters

В окрестностях столицы Аляски – Анкориджа, который расположен всего в 600 км от Северного полярного круга, вспыхнули лесные пожары из-за небывалой жары. Температура воздуха в Анкоридже побила все рекорды и превысила +32 градуса – на несколько градусов выше, чем было накануне. Об этом сообщает ВВС.

Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой.

Фото: AFP

Фото: Gettyimages

Средняя температура для этого времени года обычно составляет +18ºC, а средняя пиковая – чуть ниже +24ºC.

Отмечается, что необычно теплым был еще май, особенно в заполярной части Аляски, что насторожило метеорологов и экологов. Затем последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь – июльский пик.

Но на этом проблемы не закончились. В июне на Аляске – сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в частности возле Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня город и его окрестности время от времени окутывает дым.

Американская метеослужба выпускает предупреждение и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, а людям пожилого возраста и больным вообще предлагает сидеть дома.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

Напомним, погода в Киеве снова бьет температурные рекорды. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года. 

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

Также мы писали, что жара уже побила несколько тепловых рекордов в Европе. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

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Источник:

ВВС

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