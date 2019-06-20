Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

Его обвиняют в попытке давления на следствие путем подкупа

Фото: AFP

Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози не передавать в суд дело, в котором его обвиняют в коррупции. Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, Саркози выступал против передачи в суд дела, по которому его обвиняют в попытке давления на следствие путем подкупа.

Также вместе с ходатайством Саркози суд отклонил ходатайство его адвоката Тьерри Ерцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера. Эрцог и Азибер также являются фигурантами этого дела.

Как сообщается, это ходатайство было последней возможностью Саркози избежать начала судебного процесса по делу.

Напомним, Саркози подозревают в том, что в 2014 году он пытался получить конфиденциальную информацию от Азиберта, который тогда был судьей Кассационного суда Франции.

Адвокаты Саркози уже заявили, что он обжалует это решение.

Напомним, на прошлой неделе относительно Саркози начали официальное расследование по подозрению в получении незаконного финансирования его избирательной кампании от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Саркози был задержан.

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